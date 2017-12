Amerikaanse gevangene ontsnapt uit overvolle Balinese gevangenis

Gevangenisdirecteur Tonny Nainggolan zegt dat de 32-jarige Christian Beasley omstreeks 4 uur 's ochtends een gat in het dak wist te maken. Vervolgens zou de Amerikaan over een muur achter het cellencomplex zijn geklommen.



Een andere Amerikaan, Paul Anthony Hoffam, kon bij de ontsnappingspoging worden gepakt, zo laat Nainggolan weten. Beasley werd in augustus gearresteerd in een postkantoor op het eiland met een pakje waarin 5,7 gram hasj zat.



Het is niet de eerste keer dan buitenlandse gevangen ontsnappen uit de overvolle gevangenis van Kerobokan. In juni wisten vier mannen uit Australië, Bulgarije, India en Maleisië te ontkomen via een drainagebuis.