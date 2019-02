Amerikaanse jongen (15) tientallen jaren de cel in na dodelijke drugsruzie

‘Politie deed niks met tips in grote misbruik­zaak op Duitse camping’

31 januari De openbaar aanklager in Duitsland onderzoekt of de politie in het Duitse district Lippe niet veel eerder in actie had moeten komen bij een grote misbruikzaak in de regio. Gisteren werd bekend dat op camping Eichwald in het plaatsje Lügde minstens 23 kinderen zijn misbruikt.