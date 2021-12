Amerikaanse jury: Ghislaine Maxwell schuldig aan ronselen slachtoffers Epstein

UPDATEGhislaine Maxwell (60) is in de rechtbank van New York schuldig bevonden aan vijf van de zes aanklachten in het misbruikproces tegen haar. De jury acht bewezen dat Maxwell tussen 1994 en 2004 meisjes ronselde voor haar ex-vriend en zedendelinquent Jeffrey Epstein.

De twaalf leden moesten per aanklacht tot een unaniem oordeel komen. Die hadden betrekking op sekshandel en illegale seksuele activiteiten. Maxwell moet nog in een ander proces terechtstaan voor meineed in een rechtszaak tegen Epstein. Ze kan worden veroordeeld tot in totaal tachtig jaar cel, wat de rest van haar leven zou betekenen.

De sleutel

Maxwell was volgens openbaar aanklager Alison Moe ‘de sleutel’ in Epsteins plannen om zichzelf door meisjes te laten masseren, waarbij hij ze seksueel zou misbruiken. De twee waren ‘partners in crime', aldus Moe. Maxwell werd tijdens het drie weken durende proces ook omschreven als ‘een volwassen vrouw die jaagde op kwetsbare kinderen’.

De jury hoorde tijdens het proces onder meer verhalen van de vier vrouwen die zeggen als minderjarige het slachtoffer te zijn geweest van Maxwell en Epstein. Drie van hen zeiden dat Maxwell ook had meegedaan aan het misbruik. Maxwell pleitte niet schuldig te zijn. Haar advocaten trokken het vermogen van de vrouwen om zich oude gebeurtenissen goed te herinneren in twijfel en schakelden daar een geheugenexpert voor in.

Zelfmoord

De verdediging beweerde daarnaast dat Maxwell als zondebok wordt gezien, omdat Epstein niet meer verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden. De multimiljonair pleegde in 2019 zelfmoord toen hij in de gevangenis in afwachting was van een misbruikzaak tegen hem. Maxwell werd een jaar later opgepakt, omdat werd vermoed dat ze zijn rechterhand was geweest.

Geheime deal snel openbaar, beïnvloedt zaak prins Andrew

Een Amerikaanse rechter besloot woensdag dat een geheime deal tussen Epstein en Virginia Giuffre begin volgende week openbaar moet worden gemaakt. De openbaarmaking beïnvloedt de misbruikzaak tegen de Britse prins Andrew. Giuffre claimt dat Andrew haar meermaals heeft misbruikt in 2001, toen ze 17 jaar oud was. Hij heeft alle beschuldigingen tegengesproken. Giuffre had Epstein jaren geleden vanwege seksueel misbruik voor de rechter gedaagd. Dat leidde uiteindelijk tot een vertrouwelijke schikking. De advocaten van prins Andrew kregen in oktober toestemming om de deal, die al in 2009 gemaakt werd, in te zien. De rechter heeft nu besloten dat het document uiterlijk op 3 januari moet worden geopenbaard.