Amerikaanse man krijgt gratie na 22 jaar onterecht in de gevangenis te hebben gezeten voor moord

De rechtbank in North Carolina in de Verenigde Staten heeft vrijdag gratie verleend aan Darryl Anthony Howard, die in 1995 ten onrechte werd veroordeeld voor tweedegraads moord en brandstichting.

Nu Howard is vrijgesproken kan hij een claim indienen ter compensatie voor de jaren die hij onterecht in de gevangenis door heeft moeten brengen. In de staat North Carolina kunnen mensen die ten onrechte zijn veroordeeld tot 50.000 dollar per jaar ontvangen, maar in totaal niet meer dan 750.000 dollar.

De advocaat van Howard, Amelia Green, zegt 'verheugd’ te zijn dat haar cliënt is vrijgesproken. ,,De staat erkent wat al die tijd duidelijk is geweest: Darryl Howard had nooit een moment in de gevangenis mogen doorbrengen voor de misdaden die hij niet gepleegd heeft, laat staan 22 jaar. Hij kan nu eindelijk verder met het volgende hoofdstuk van zijn leven.”

Vrijspraak in 2016

Hoewel Howard vrijdag gratie is verleend, is hij al veel eerder vrijgesproken. Vrijspraak houdt in dat het ten laste gelegde feit niet wettelijk en overtuigend bewezen is. Bij gratie gaat het om het kwijtschelden, verminderen of veranderen van straffen die door de rechter zijn opgelegd. In 2016 sprak de rechter Howard al vrij van de misdaden, nadat uit DNA-bewijs bleek dat Howard onschuldig was.

De rechter die Howard vrijdag vrijsprak, benadrukt dat het 'belangrijk is om door te gaan met onze inspanningen'. ,,We moeten het gerechtelijk systeem hervormen en onterechte veroordelingen erkennen.”

