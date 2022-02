Amerikaanse man strijdt om houden varken als huisdier: ‘Ellie is mijn steun en toeverlaat’

Een Amerikaanse man moet binnenkort mogelijk voor de rechtbank verschijnen, omdat hij varken Ellie als huisdier wil houden. Volgens de regels van de plaats waar hij woont is het verboden om boerderijdieren te houden in het dorp.

Ze hebben een band zoals hondenbezitters die met hun viervoeter kunnen hebben. Ellie, een Vietnamees dikbuikzwijn, nestelt zich tegen Wyverne Flatt als hij tv kijkt en rolt zich soms om zodat hij haar buik kan aaien. Het vijftig kilo zware varken is ‘familie’, zegt Flatt tegen persbureau AP. Een dier dat hem emotioneel steunde en hem hielp bij een scheiding en de dood van zijn moeder. ,,Ze is heel slim. Ze is intelligenter dan mijn honden. Ik denk dat ze aanvoelt als je je slecht voelt, omdat ze dan bij je komt liggen.”

Ambtenaren in zijn dorp Canajoharie, in de Amerikaanse staat New York, zien Ellie niet als onderdeel van zijn familie. Ellie is volgens hen een boerderijdier dat Flatt illegaal in het dorp huisvest. De zaak zal op in maart voorkomen in de plaatselijke rechtbank.

Flatt kreeg Ellie in 2018, destijds ongeveer zo groot als een schoen, toen hij nog woonde in de staat South Carolina. Het zwijntje, inmiddels kniehoog, verhuisde een jaar later mee naar Canajoharie, een bescheiden dorp aan de Mohawk-rivier. Flatt kocht daar een klushuis, met plannen op de boel stevig te verbouwen en op termijn wellicht een restaurant te openen op de begane grond.

Een dorpswacht concludeerde in oktober 2019 dat Flatt Ellie illegaal huisvest, tijdens een bezoek voor een bouwvergunningsaanvraag. Toen het dorpsbestuur zes maanden later merkte dat Ellie er nog steeds was, kreeg Flatt formeel te horen dat hij de lokale regelgeving overtrad die boerderijdieren in het dorp verbiedt. Schending van het bestemmingsplan wordt gezien als een misdrijf.

Sindsdien liggen de varkenshouder en de gemeente met elkaar op ramkoers. Flatt verzamelde handtekeningen onder buren die het prima vinden dat hij Ellie houdt. De advocaat van het dorpsbestuur gooit het in juridische documenten juist op ‘een potentieel gevaar voor de volksgezondheid’. ‘Als elke burger openlijk zou spotten met de dorpsregels, zouden we in een wetteloze samenleving leven.’

Emotionele steun

Flatt heeft een kans om Ellie te houden, als hij kan aantonen dat een dier ‘emotionele steun biedt voor een handicapgerelateerde behoefte’. De advocaat van Flatt stelt dat zijn cliënt aan die voorwaarde voldoet en zegt dat hij door Ellie van zijn medicatie tegen angststoornissen is afgekomen. Als de rechter in dat relaas meegaat, moet het dorpsbestuur een uitzondering maken op zijn huisvestingsrichtlijnen. Het bestuur zegt echter dat Flatt niet kan aantonen dat hij Ellie echt nodig heeft voor emotionele steun. De doktersverklaring die hij heeft, zou hij online en tegen betaling hebben gekregen en zou juridisch geen stand houden.

Als hij schuldig wordt bevonden, kan Flatt volgens zijn advocaat gevangenisstraf krijgen of wordt het varken van hem afgenomen.

