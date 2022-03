Amerikaanse oud-minister Madeleine Albright (84) overleden

1937-2022Madeleine Albright, de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken in de VS, is overleden. Ze is 84 jaar oud geworden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Albright leed aan kanker

De Tsjechisch-Joodse Albright werd in 1937 in Praag geboren als Marie Jana Korbelová. In haar geboorteland vluchtte ze als kind voor de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Democratische politica en diplomate was van 1997 tot 2001 minister van Buitenlandse Zaken onder president Bill Clinton. Daarmee was ze de eerste vrouw op die post in de Verenigde Staten.

Albright werd in 1993 de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. Ze werd beschouwd als een taaie diplomaat die - in tegenstelling tot haar regering - niet aarzelde om zich te mengen in de twee grootste buitenlandse crises in de jaren negentig: de genocides in Rwanda en Bosnië-Herzegovina.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Terwijl de Amerikanen terughoudend waren om zich te mengen in de Bosnisch-Servische oorlog, uit angst voor een tweede Vietnam, pleitte Albright juist voor harder optreden tegen de Serviërs. Uiteindelijk dwongen de Amerikanen samen met de Navo pas na drie jaar met luchtaanvallen de Serviërs op de knieën.

In latere jaren groeide Albright uit tot een icoon van de feministische beweging.

Volledig scherm President Bill Clinton met Albright © REUTERS