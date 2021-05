Amerikaanse piloot veroordeeld nadat hij naakt porno keek naast vrouwelijke co-piloot

De vlucht van Philadelphia naar Orlando op 20 augustus vorig jaar begon rustig voor de toen 59-jarige piloot Michael Haak en zijn vrouwelijke co-piloot, die hij daarvoor nog niet eerder had ontmoet. Maar zodra zij de zogeheten kruishoogte bereikten, besloot Haak het over een andere boeg te gooien. Uit verklaringen en camerabeelden is gebleken dat hij opstond uit zijn stoel, zich grotendeels ontkleedde, weer op zijn stoel ging zitten met zijn laptop en porno ging kijken.

Terwijl de vlucht vorderde en zijn co-piloot hem tot rede probeerde te brengen, gedroeg de piloot zich 'zeer ongepast’, zo blijkt uit verklaringen. Volgens de officieer van justitie vertoonde Haak gedrag dat niemand zou moeten accepteren. Daarnaast heeft hij met zijn acties de veiligheid van zijn collega, van de crew en van de passagiers in gevaar gebracht.



Volgens de advocaat van de vrouwelijke co-piloot heeft het voorval voor haar traumatische gevolgen, mede door ervaringen uit haar verleden. Ondanks dat Haak hier geen weet van had kunnen hebben, had zijn collega alle reden om niet aan dergelijk gedrag te worden blootgesteld, aldus de advocaat.

Grapje

De nu 60-jarige piloot uit Longwood, Florida heeft in een videoboodschap laten weten dat hij verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedrag en excuses aanbiedt. Zijn advocaat pleitte voor vrijspraak. ,,De schaamte en de maar voortdurende publiciteit over het voorval hebben de piloot nederig gemaakt, en hem al genoeg gestraft’’. De piloot zelf zegt dat het ging om een grapje en dat hij ,,in geen duizend jaar had verwacht dat zijn grap zo zou uitpakken’’. De rechter zag er de humor niet van in en veroordeelde de man tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en een boete van 5000 dollar.

Haak is 27 jaar piloot geweest voor Southwest Airlines. Zijn laatste vlucht vond plaats op 31 augustus 2020, drie weken na het incident. Hij is daarna met vrijwillig pensioen gegaan. Pas later heeft zijn co-piloot aangifte gedaan van onzedelijk en ongewenst gedrag. Waarom zij hiermee zo lang heeft gewacht, is niet bekend. De vrouw was wel aanwezig bij de rechtszaak maar wilde daar niet het woord nemen of reageren op vragen van de advocaat van de piloot. De zaak diende in de staat Maryland, omdat de handelingen plaatsvonden op het moment dat het vliegtuig over deze staat vloog.

Southwest Airlines heeft laten weten dat de luchtvaartmaatschappij ‘dit soort gedrag niet tolereert en dat altijd actie wordt ondernomen als dergelijke signalen binnenkomen’. Southwest zegt pas te hebben gehoord van het incident toen Haak al met pensioen was. De maatschappij heeft voor Haak alle bonussen en uitkeringen die gepensioneerde piloten ontvangen stopgezet.

