Amerikaanse piloot vlak voor vertrek opgepakt voor driedubbele moord

De 51-jarige Christian Richard Martin werd vlak voor vertrek door de politie gearresteerd. De passagiers die klaar stonden voor hun vlucht met PSA Airlines, een dochtermaatschappij van American Airlines, dachten dat hij had gedronken. ,,De sfeer was heel gespannen. Je merkte bij het personeel dat er iets ernstigs aan de hand was’’, vertelt reiziger Frances Wise tegen de Washington Post.

In de loop van de dag maakte de procureur-generaal van Kentucky, Andy Beshear, bekend dat Martin is aangehouden op verdenking van moord, brandstichting, inbraak en manipulatie van bewijslast. Het gaat om een onopgeloste moordzaak in Pembroke, een dorpje in de staat Kentucky.

In een verklaring zegt American Airlines dat het bedrijf ‘diep bedroefd’ kennis heeft genomen van de beschuldigingen aan het adres van Martin, die sinds januari 2018 in dienst was. De achtergrond van de man was tijdens zijn sollicitatieprocedure grondig gecontroleerd volgens de standaardprocedure. Daaruit bleek geen crimineel verleden, zodat hij werd aangenomen, luidt het in de verklaring. Martin is hangende het onderzoek geschorst.

De moord

In november 2015 werden drie mensen dood aangetroffen in Pembroke. Calvin Phillips werd dood gevonden in zijn kelder, met een schotwond in het hoofd. Zijn vrouw Pamela en hun buurman Ed Dansereau werden dood gevonden in hun auto, die volledig was uitgebrand.

De drie dodelijke slachtoffers waren zo zwaar toegetakeld dat ze onherkenbaar waren voor hun familieleden. ,,Elke dag worden we gekweld met de vraag wat er men hen is gebeurd en met de gedachte dat de dader nog op vrije voeten is’’, aldus de familie van de slachtoffers in een gezamenlijke verklaring naar aanleiding van de arrestatie.