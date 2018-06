Amerikaanse poseert trots met net doodgeschoten zeldzame giraf

De foto's werden door natuurbeschermers en dierenliefhebbers massaal gedeeld. De blonde jaagster werd in begeleidende teksten 'moordenaar', 'beest' en een 'ziek persoon' genoemd en mensen vertelden haar online dat ze naar de hel zou gaan. Veel mensen zagen ook het liefst het hoofd van de jaagster aan de muur. Inmiddels hebben boze Amerikanen online bekend gemaakt waar de vrouw woont en wie haar man is.

Vergunningen

Talley was zelf uitermate content met haar vangst. 'Once in a lifetime. Ik zag deze zeldzame zwarte giraffe, een mannetje, en hield hem een tijdje in de gaten. Ik wist: dit is hem. Hij was 18 jaar oud, woog bijna tweeduizend kilo en ik ben gezegend zo’n 900 kilo vlees van hem te krijgen', schreef ze bij de foto's.