Amerikaanse presidenten hadden onberispelijke status bij de Queen, tot Trump op de thee kwam

Op het moment dat Queen Elizabeth II in 1952 de troon besteeg, was Harry S. Truman de president van de Verenigde Staten. Ze ontmoette hem in 1951, maar toen zat ze nog niet officieel op de troon. In 1957 had ze een ontmoeting met Herbert Hoover, maar hij was op dat moment geen president meer. Hij bekleedde de functie van 1929 tot 1933.

Van de twaalf presidenten die Truman volgden, ontmoette ze er elf tijdens hun ambtstermijn. De enige die ze nooit ontmoette was Lyndon B. Johnson (die president was van 1963 tot 1969). Het was de bedoeling om hem te ontmoeten op de begrafenis van John F. Kennedy, maar ze kon niet gaan vanwege haar zwangerschap van prins Edward.

Van Eisenhower tot Trump

Met de overige elf presidenten heeft ze steeds een of meerdere ontmoetingen gehad: Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama en sinds gisteren ook Donald Trump. Hieronder volgen enkele iconische foto's.

Met Gerald Ford stond de Queen op de dansvloer:

Volledig scherm Queen Elizabeth II op de dansvloer samen met Gerald Ford tijdens een staatsdiner in het Witte Huis is 1976. © Twitter @MonarchyUK ‏

Volgens Ronald Reagan was de Queen een volleerd paardrijdster:

Volledig scherm Ronald Reagan reed samen paard met de Queen in 1982. © Twitter @MonarchyUK ‏

Deze ontmoeting met Barack Obama is iets recenter:

Volledig scherm Queen Elizabeth II en prins Philip tijdens een ontmoeting met Barack Obama. © Twitter @MonarchyUK ‏

En last but not least. De ontmoeting die gisteren plaatsvond op Windsor Castle met de huidige president Donald Trump (zoek zelf de Queen op onderstaande foto):

Volledig scherm . © Twitter @MonarchyUK ‏