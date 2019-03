Amerikaanse staat Georgia neemt omstreden wet aan: abortus verboden bij hartslag

Dodelijk geintje: 20 jaar cel voor Amerikaan­se gamer na valse noodoproep

29 maart De 26-jarige gamer Tyler Barriss uit Californië draait 20 jaar de cel in, onder meer voor een telefoontje naar de politie waardoor een 28-jarige man uit Kansas om het leven kwam. Barriss meldde in opdracht van een vriend, die ruzie had met een andere speler, dat in 's mans woning een gijzeling gaande was. De politie deed een inval en schoot de ongewapende bewoner dood.