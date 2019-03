Amerikaanse studente die bloedbad Parkland overleefde, pleegt zelfmoord

Speciaal aanklager Robert Mueller heeft z’n langver­wach­te rapport af. Wat nu?

2:35 Het was nogal een anticlimax in Washington, dat bijna twee jaar lang in de greep was van Muellers onderzoek naar eventuele banden tussen Trumps campagneteam en de Russische overheid. Het ministerie van Justitie meldde droogjes per brief dat Mueller zijn rapportage heeft ingeleverd bij minister William Barr.