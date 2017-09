Amerikaanse studenten: Wij zijn verkracht door Italiaanse politieagenten

Eerste toestellen met hulpgoederen en mariniers onderweg naar Sint-Maarten

14:22 Een C-130 Hercules van de luchtmacht is onderweg naar Sint-Maarten. Het toestel is opgestegen uit Curaçao en zal rond zonsopkomst landen in Philipsburg. Aan boord zijn hulpgoederen en enkele tientallen mariniers. Tegelijk is ook een kustwachtvliegtuig met mariniers op weg naar Sint-Maarten. De mariniers moeten hulp verlenen en de orde handhaven.