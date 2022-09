Amerikaanse tiener moet 150.000 dollar betalen na moord op haar verkrachter

Een 17-jarig meisje wordt in de Verenigde Staten verantwoordelijk gehouden voor de moord op haar verkrachter toen ze 15 jaar was. Pieper Lewis werd dinsdag veroordeeld voor doodslag en opzettelijk letsel van de 37-jarige Zachary Brook. Naast een voorwaardelijke gevangenisstraf moet ze de familie van de verkrachter een schadevergoeding betalen van 150.000 euro.

Doodslag en opzettelijk letsel worden in Iowa beide bestraft met maximaal 10 jaar gevangenisstraf. De rechter zette de straf om naar 20 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaar. Als Lewis tijdens haar proeftijd een misdaad begaat, kan ze alsnog naar de gevangenis worden gestuurd, zo meldt het Amerikaanse persbureau AP.

Lewis, die al ruim twee jaar in voorarrest had doorgebracht, ontkomt echter niet aan de hoge schadevergoeding die ze de familie van de verkrachter moet betalen. ,,Deze rechtbank heeft geen andere optie’’, zei rechter David Porter, waarbij hij opmerkte dat dit verplicht is volgens een staatswet die door het Hooggerechtshof van Iowa is bekrachtigd.

Donaties

Een voormalige leraar van Lewis, Leland Schipper, organiseerde daarop een inzamelingsactie op GoFundMe. Het dubbele van het benodigde bedrag is intussen reeds bijeen gebracht. ,,Ik ben dolblij om deze last van Pieper weg te nemen’’, schreef Schipper en voegde eraan toe: ,,Een kind dat verkracht is, mag in geen enkel geval geld verschuldigd zijn aan de familie van de verkrachter.’’

Schipper zei dat het extra ingezamelde geld gebruikt zal worden “om de studies van Pieper te betalen en haar financieel de mogelijkheid te geven om andere jonge slachtoffers van zedenmisdrijven te helpen.”

Gewelddadige thuissituatie

Lewis was 15 jaar toen ze Brooks meer dan dertig keer stak in een appartement in Des Moines. Volgens de gerechtelijke papieren was Lewis weggelopen van haar adoptiemoeder om te ontsnappen aan een gewelddadige thuissituatie. Ze sliep in de gangen van een flatgebouw toen een 28-jarige man haar in huis nam en daarna verhandelde aan andere mannen voor seks.

Lewis zei dat één van die mannen Brooks was. Hij verkrachtte haar meerdere keren in de weken voor zijn dood. Ze vertelde dat ze onder bedreiging van een mes door de 28-jarige man gedwongen werd om met Brooks mee te gaan naar zijn appartement voor seks. Ze vertelde dat nadat Brooks haar opnieuw verkrachtte, ze een mes van een nachtkastje pakte en hem in een vlaag van woede neerstak.

Volgens politie en aanklagers werd Lewis inderdaad seksueel aangerand en verhandeld, maar was ze niet alleen maar slachtoffer. Ze voerden aan dat Brooks sliep toen hij werd neergestoken en op dat moment dus geen direct gevaar vormde voor Lewis. Zij oordeelden dat Lewis weinig verantwoordelijkheid nam voor het neersteken van Brooks en het “achterlaten van zijn kinderen zonder vader”.

Nieuwe toekomst

Rechter Porter benadrukte dat Lewis nu een kans krijgt op een nieuwe toekomst. ,,De komende vijf jaar van je leven zullen vol zijn met regels waar je het niet mee eens bent, daar ben ik zeker van,” zei hij, doelend op de vijf jaar proeftijd. Hij voegde eraan toe: ,,Dit is de tweede kans waar je om hebt gevraagd. Je krijgt geen derde.’’

Iowa behoort niet tot de tientallen staten die een zogenaamde “veilige haven wet” hebben die slachtoffers van mensenhandel op zijn minst enige strafrechtelijke immuniteit geeft. Karl Schilling, woordvoerder van de Organisatie voor Slachtofferhulp in Iowa, zei dat een wetsvoorstel om een veilige haven voor slachtoffers van mensenhandel te creëren dit jaar in het parlement van Iowa is aangenomen, maar in de senaat is blijven steken omdat ze vonden dat het te breed was. ,,Er was een werkgroep opgericht om de problemen op te lossen’’, zei Shilling. ,,Hopelijk wordt het volgend jaar weer opgepikt.’’