Amerikaanse VN-gezant gaat na rakettest praten met Noord-Korea

De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley waarschuwde op een vergadering van de Veiligheidsraad dat, hoewel Washington geen oorlog met Pyonyang zoekt, het Noord-Koreaanse regime in geval van een oorlog ‘volledig vernietigd’ zal worden. In reacte op de huidige legeroefening zei Pyonyang dat het ‘de hardste tegenmaatregel uit de geschiedenis’ overweegt.



Het Noord-Koreaanse staatspersbureau verwijst naar een soortgelijk dreigement in september, waarbij volgens minister Ri rekening moet worden gehouden met de test van een waterstofbom aan het oppervlak van de Stille Oceaan. Noord-Korea heeft Vigilant Ace 18 aangemerkt als grootste oefening ooit. De Amerikanen spreken dit tegen en stellen dat de oefening, die elk jaar wordt gehouden, vergelijkbaar is met eerdere exercities.



Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg zei gisteren nog dat een oorlog in de regio ‘catastrofaal’ zal zijn en ‘wereldwijde gevolgen’ zal hebben. Hij stelde verder dat de NAVO-alliantie, met 29 landen, ‘sterk en verenigd’ is en dat het bondgenootschap in staat is om op elke aanval van Noord-Korea te reageren. ,,Inclusief ballistische en nucleaire aanvallen.’’



Niet geheel toevallig is Rusland sinds vorige week bezig met schietoefeningen en gevechtstrainingen in een aan Noord-Korea grenzende regio. De Russen zijn, volgens het ministerie van Defensie, met 1.000 mariniers aan het trainen in Kamchatka en Primorye. Rusland deelt een grensgebied van zo’n 17 kilometer met Noord-Korea, niet ver van het oefengebied.