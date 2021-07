Amerikaanse vrouw rijdt maandenlang met lijkjes van neefje en nichtje in achterbak rond

Een 33-jarige Amerikaanse vrouw is met de lichamen van twee jonge kinderen in de achterbak van haar auto aangehouden. De politie deed de macabere ontdekking bij een controle vanwege te hard rijden. De vrouw bleek al maanden met de lijkjes rond te rijden, maakte de politie van Baltimore vandaag bekend.

De aangehouden Nicole Johnson, een 33-jarige inwoonster van de havenstad in het oosten van de Verenigde Staten, is de tante van de overleden kinderen. Het gaat om haar 7-jarige nichtje Joshlyn Johnson en haar 5-jarige neefje Larry O’Neil. Ze had de zorg over de kinderen ergens in 2019 van haar zus toevertrouwd gekregen, omdat zij niet voor het meisje en haar broertje kon zorgen.

Agenten van de lokale politie hielden Johnson woensdagavond rond 23.00 uur aan in de stad Essex, omdat ze te hard had gereden. De Ford Focus van de vrouw bleek over valse, tijdelijke kentekenplaten te beschikken en bleek bovendien niet geregistreerd en verzekerd. Toen de agent haar vertelde dat ze zich over vijf dagen voor de vergrijpen moest verantwoorden voor een rechter, antwoordde Johnson: ,,Dat kan me niet schelen, over vijf dagen ben ik er niet meer, dan sta ik op de voorpagina van de kranten.”

Erge stank

Toen haar daarna werd verteld dat haar auto zou worden weggesleept en ze haar persoonlijke bezittingen nog kon pakken, haalde ze een draagtas en iets in een vuilniszak uit de kofferbak. De agent rook een sterke stank, meldt hij in zijn rapport, en zag maden in de vuilniszak. Daarna ontdekte hij het ontbindende lichaam van een jong kind. Johnson probeerde weg te rennen, maar werd snel gepakt. In de draagtas zat het lijkje van een ander kind.

Het bleken de lichaampjes van haar nichtje en neefje te zijn. Het lijk van het meisje woog slechts 9 kilo, dat van de jongen 10,5. Volgens artsen moet er sprake zijn geweest van enkele maanden van stevige ondervoeding voordat kinderen van die leeftijd en lengte op dat gewicht geraken.

Werd niet meer wakker

Bij haar ondervraging vertelde Johnson aanvankelijk dat ze geen idee had hoe de lichamen van haar nichtje en neefje in haar kofferbak waren beland. Ze dacht dat de stank afkomstig was van een ‘rat in de motor’, schrijven agenten in het rapport. Later vertelde ze de onderzoekers dat ze in een motel verbleef toen ze het meisje sloeg. Het kind stootte haar hoofd en Johnson deed haar lichaam in een koffer en plaatste het in de achterbak van de Ford. Dat was in mei 2020.

Voor de dood van haar neefje had ze geen echte verklaring. Hij was zo'n twee maanden geleden ‘moe’, ging in de auto liggen en werd niet meer waker. Zijn lichaam verdween daarna in de draagtas en werd naast dat van zijn zusje gelegd.

Nicole Johnson is onder meer in verdenking gesteld van ‘slechte behandeling van kinderen onder de 13 jaar met de dood tot gevolg’ van haar 7-jarige nichtje en 5-jarige neefje, meldt de politie. Politiechef van de county Baltimore, Melissa Hyatt, noemt de misdaad in een verklaring ‘afschuwelijk'. County-bestuurder Johnny Olszewski Jr. spreekt van een ‘gruwelijk en een hartverscheurend verlies van mensenlevens’.

Praat mee Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.