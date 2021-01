Amerikaanse wapenlobby NRA vraagt faillissement aan

Australi­sche man opgepakt na overval dieren­asiel, wilde niet tien uur zonder kat

14 januari Een 44-jarige ex-militair is aangehouden nadat hij een dierenasiel in het Australische Melbourne had overvallen. De man kwam daar maandag binnen met een geweer en gekleed in een camouflage-uniform om zijn vermiste kat op te eisen.