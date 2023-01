Amerikanen dringen aan haast te maken met levering zwaar materieel aan Oekraïne

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin heeft de bondgenoten van Oekraïne opgeroepen om ‘verder te gaan’ in hun steun aan dat land. ,,We kunnen onszelf geen vertragingen toestaan in de oorlog die door Rusland is begonnen”, aldus Austin die zijn collega-ministers details gaf over het laatste Amerikaanse steunpakket voor Kiev ter waarde van 2,5 miljard dollar.

Austin opende vanochtend de steunbijeenkomst op de Amerikaanse vliegbasis Ramstein in Duitsland. Daar zijn nu vijftig ministers van Defensie aanwezig van landen die Oekraïne steunen in de strijd tegen de Russische invasiemacht.

Austin: ,,Dit is een cruciaal moment. Rusland hergroepeert, rekruteert en probeert zich opnieuw uit te rusten voor een offensief.” Dit is geen moment om minder steun te geven maar juist meer, aldus de Amerikaanse minister die weet dat er ook in zijn eigen land stemmen opgaan om niet meer zoveel geld uit te trekken voor wat sommige critici in Washington beschouwen als een Europees probleem waarvoor de Amerikaanse belastingbetaler niet zou hoeven opdraaien.

,,Maar de Oekraïense mensen kijken naar ons. Het Kremlin kijkt naar ons en de geschiedenis kijkt naar ons. Dus we zullen niet opgeven. En we zullen niet wankelen in onze vastberadenheid om Oekraïne te helpen zich te verdedigen tegen de imperiale agressie van Rusland”, zei Austin.

De vergadering op de Amerikaanse Ramstein-basis werd bijgewoond door de Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov. De Oekraïense president Zelenski sprak de vergadering toe via een videolink. ,,Dankzij jullie hulp zien we resultaten aan het front. Maar om de oorlog te winnen, hebben we nu vooral tanks nodig. Er is weinig tijd en het ligt in jullie handen om de oorlog te winnen en Rusland te verslaan”, aldus de president die in een Engelse woordspeling honderden thanks (bedankjes) uitsprak waarvan hij hoopte dat het honderden tanks zouden worden.

Infanteriegevechtsvoertuigen

Vanuit verschillende Europese landen en vanuit de VS zijn de laatste weken honderden infanteriegevechtsvoertuigen toegezegd en deels ook al gestuurd. Maar die gepantserde voertuigen staan niet in verhouding tot wat moderne westerse tanks kunnen brengen. De Duitse Leopard 2 en de Amerikaanse M1 Abrams zijn superieur op een slagveld ten opzichte van Russische tanks. Ook de Britse Challenger 2 valt in die categorie en daarvan heeft Londen er al 14 toegezegd.

Volledig scherm Een Challenger 2 tank, deze week in Estland. © ANP / EPA

Oekraïne zegt minimaal een paar honderd tanks nodig te hebben om bij een alom verwacht Russisch offensief terug te kunnen slaan. Die moderne of gemoderniseerde tanks staan in principe ook klaar bij de buurlanden. Polen alleen al heeft er meer dan 200 die het land deels wil afstaan - bijvoorbeeld in ruil voor Amerikaanse M1-Abraham-tanks die ook worden gebruikt door het Poolse leger.



Andere landen, zoals Finland bieden ook Leopard-tanks alleen blijft de vraag of Duitsland daarvoor de vereiste exportvergunning wil geven. Ze werden destijds verkocht onder voorwaarde dat Duitsland een vetorecht had voor het gebruik tegen andere landen. In Duitsland ligt de tankkwestie zeer gevoelig. Berlijn wil in Rusland geen propagandaoorlog ontketenen als - na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog - straks opnieuw Duitse tanks zouden vechten tegen Russische soldaten. Maar de druk op Duitsland om de levering goed te keuren neemt steeds meer toe, ook omdat Polen bijvoorbeeld al heeft gesuggereerd een Duitse machtiging niet te zullen afwachten als die te lang uitblijft.



Nederland is ook voorstander van levering van tanks aan Oekraïne. De verwachting is dat Duitsland vandaag zal instemmen met een collectief besluit van veel landen om de tanks te leveren.

Geavanceerder

In vergelijking met Russische tanks zijn westerse tanks over het algemeen geavanceerder op technologisch gebied en qua vuurkracht. Ze zijn ontworpen met een focus op snelheid en wendbaarheid en zijn uitgerust met geavanceerde pantsering en krachtige wapens. Russische tanks zijn vaak logger. Tijdens de laatste confrontatie in Irak maakten de Amerikaanse Abrahams gehakt van de Russische tanks die destijds door Saddam Hoessein werden gebruikt. Ook de Leopard 2 is een superieure tank wat betreft vuurkracht (op meerdere doelen tegelijk), wendbaarheid en bepantsering.

Volledig scherm Twee Leopard 2-tanks tijdens een Navo-oefening, vorig jaar in Litouwen. © Getty Images

Rusland liet vanochtend weten dat het leveren van westerse tanks aan Oekraïne niets aan de uitkomst van de oorlog gaat veranderen. Volgens de woordvoerder van het Kremlin gaan de tanks Oekraïne niet helpen Rusland te verslaan. ,,Het Westen heeft last van een illusie waarin ze denken dat Oekraïne Rusland kan verslaan,” aldus Kremlinwoordvoerder Peskov. ,,Het belang van zulk materieel moet niet worden overschat. Dit bezorgt Oekraïne alleen maar problemen en het verandert niets aan de doelen die Rusland wil bereiken.”



Het Kremlin zegt dat het conflict tussen Oekraïne en Rusland steeds meer uit de hand loopt. ,,We zien daarbij ook betrokkenheid van de Navo. Zowel indirect als direct.”



