Amerikanen kopen massaal wapens: alleen in 2020 al 23 miljoen stuks over de toonbank

De verkoop van vuurwapens aan Amerikanen is opnieuw gestegen, naar recordhoogte zelfs. Vooral de groep burgers die voor het eerst een pistool of geweer aanschafte blijkt fors toegenomen.

Alleen al in 2020 zouden 23 miljoen vuurwapens zijn verkocht aan particulieren. CNN meldde eerder dat vooral in de staten Georgia, Michigan en New Jersey veel meer wapens zijn verkocht dan het voorgaande jaar. Volgens een onderzoek van The New York Times waren een vijfde van de Amerikanen die vorig jaar een vuurwapen aanschaften first time buyers. Dat wil zeggen dat ze nooit eerder een wapen hadden gekocht maar nu wel die behoefte hadden.

De redenen daarvoor zijn verschillend, aldus de krant. De wapenverkoop in de Verenigde Staten piekt traditioneel in verkiezingsjaren en ook wanneer er weer een reeks schokkende schietpartijen is zoals nu weer het geval is. Acht mensen kwamen deze week om in San Jose in Californië toen een verongelijkte man het vuur opende op zijn collega’s.

Dat er het afgelopen jaar extra veel wapens zijn verkocht zou samenhangen met de angsten van veel Amerikanen rond het uitbreken van de coronapandemie en ook vanwege de straatprotesten van Black Lives Matter. De corona-uitbraak maakte veel mensen erg bang. Een woordvoerder van een vereniging van wapenbezitters zei daar destijds over: ,,Ongeacht je etnische of sociale achtergrond, je stelt je allemaal dezelfde vraag: als er volgende week geen voedsel meer in de winkels ligt, hoe gaan we onszelf en onze familie dan beschermen?”. De meeste wapens werden vorig jaar overigens verkocht in de maand juni, toen er veel protesten waren na de moord op George Floyd.

Dat er het afgelopen jaar extra veel wapens zijn verkocht kan volgens onderzoekers ook worden toegeschreven aan de polarisatie. De politieke verdeeldheid en het onderlinge wantrouwen zijn alleen maar toegenomen. ‘Het is verontrustende zoals we elkaar zien - als mensen waartegen ze zichzelf willen beschermen’, aldus The New York Times. ,,Er is een breuk in het vertrouwen en een ineenstorting in een gedeelde, gemeenschappelijke realiteit”, zegt Lilliana Mason, een politicoloog aan de Universiteit van Maryland in de krant. ,,Er is ook al deze sociale verandering, en sociale verandering is eng.”

Amerikanen die al wapens hadden, kopen er niet alleen meer, maar degenen die er nog nooit een hadden gehad, kopen ze nu ook, blijkt uit nieuwe voorlopige gegevens van de Northeastern University en het Harvard Injury Control Research Center. De nieuwe eigenaren zouden minder vaak blanke mannen zijn dan in het verleden. De helft was vrouw, een vijfde was zwart en een vijfde was Spaans.

Inmiddels zou 39 procent van alle Amerikaanse huishoudens tenminste één wapen bezitten. Vijf jaar geleden was dat 32 procent, volgens onderzoek van de Universiteit van Chicago. ,,In het begin van de pandemie was er net zo goed een run op wapens als op toiletpapier”, aldus een commentator. De stijging van de verkoop valt af te leiden uit de aantallen federale antecedentenonderzoeken. Voor het eerst sinds die worden bijgehouden waren er vorig jaar meer dan een miljoen verzoeken daarvoor in één week. Dit voorjaar werd dat record gebroken en waren er in een week 1,2 miljoen van die aanvragen. En dat zijn dan de wapens die legaal worden aangeschaft.

Volgens schattingen zijn er op dit moment zo’n 400 miljoen wapens in omloop in de Verenigde Staten. Een overgrote meerderheid van de moorden in de Verenigde Staten wordt gepleegd met vuurwapens. Richard Rosenfeld, een criminoloog aan de Universiteit van Missouri in St. Louis zegt niet dat het aantal wapens een probleem is maar het steeds zwaardere kaliber dat over de toonbank gaat. Steeds vaker worden automatische of halfautomatische geweren met grotere magazijnen in beslag genomen door de politie.

