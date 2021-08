Amerikanen massaal de straat op tegen discriminatie bij stemmen, mét Martin Luther King III

Zwaar verbrande dolfijn bevalt van kalfje

25 augustus Dolfijn Spirtle strandde vijf jaar geleden in de wadden van de Schotse Hooglanden. Het dier bleef er 24 uur lang onbeschermd in de zon liggen en raakte zwaar verbrand. Veel kans op overleven gaven experts Spirtle niet in 2016. Nu blijkt dat de ‘wonderdolfijn’ bevallen is van een kalfje.