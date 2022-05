Amerikanen willen zware wapens leveren en soldaten verlaten Oekraïense leger

Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN wordt de beslissing mogelijk al volgende week bekendgemaakt als onderdeel van een groter hulppakket. De VS heeft tot nu toe al tientallen miljarden euro's aan militaire hulp uitgetrokken. Kiev vraagt al langer om dergelijke wapens, omdat die doorslaggevend kunnen zijn in de strijd tegen Rusland. De VS heeft zich tot dusver terughoudend opgesteld. Oekraïne zou zo gemakkelijker doelen kunnen aanvallen in Rusland. Dit zou Russische represailles kunnen uitlokken tegen de VS, meldt CNN op basis van regeringsbronnen. Daarom wordt volgens de zender nu overwogen om bij de systemen munitie te leveren met een kleiner bereik.

Rusland heeft Oekraïne er de afgelopen weken meermaals van beschuldigd doelen in Rusland te hebben beschoten. Oekraïne ontkent noch bevestigt die aanvallen.

Te traag

De Oekraïense president Volodimir Zelenski is blij met de Amerikaanse steun, maar vindt ook dat de internationale gemeenschap te traag reageert op de Russische agressie in zijn land. Dat zei hij gisteravond in zijn dagelijkse toespraak. Als voorbeeld noemde hij de tot dusver vergeefse pogingen van de Europese Unie om een zesde sanctiepakket tegen Rusland in te stellen.

,,Natuurlijk, ik ben onze vrienden die nieuwe sancties willen dankbaar. Maar wanneer kregen zij die het zesde pakket tegenhouden zoveel macht? Waarom hebben ze nog steeds zoveel te zeggen, ook in intern-Europese aangelegenheden?” De Europese Commissie wil in het zesde sanctiepakket een verbod op de import van Russische olie opnemen. Met name Hongarije, maar ook Slowakije, Tsjechië en Bulgarije verzetten zich daartegen. Het gevolg is volgens Zelenski dat Rusland dagelijks nog bijna een miljard euro verdient aan energieleveranties.

Volgens Zelenski heeft de internationale gemeenschap sinds het begin van de oorlog drie maanden geleden talrijke kansen gehad om Rusland aansprakelijk te stellen en te zeggen ‘nu krijgt Rusland de volle rekening voor wat het doet tegen Oekraïne, tegen de Europese eenheid en tegen de vrijheid als zodanig’.

Duizenden slachtoffers

De drie maanden durende oorlog heeft volgens de Verenigde Naties tot nu toe aan 3998 burgers het leven gekost. Daarnaast raakten 4693 mensen gewond, blijkt uit het VN-rapport dat net is verschenen. Volgens de organisatie moet het daadwerkelijke aantal doden en gewonden een stuk hoger liggen, maar op veel plekken is het niet mogelijk te controleren hoeveel burgerslachtoffers er zijn gevallen.

Russische troepen hebben de afgelopen dagen meer dan 40 steden in de oostelijke provincies Donetsk en Loegansk aangevallen, dat heeft het Oekraïense leger gemeld. Beide provincies vormen de Donbas-regio. De strijd spitst zich vooral toe op de steden Sjevjerodonetsk en Lysytsjansk.

Strijd in de Donbas

De laatste dagen lijken de Russen vooruitgang te boeken in de Donbas. De strijd richt zich vooral op de strategisch belangrijke steden Sjevjerodonetsk en Lysytsjansk. Hierdoor staat het Oekraïense leger in het uiterste oosten van het front onder zware druk. Russische troepen bleven gisteren Sjevjerodonetsk beschieten, zei de Oekraïense generale staf in zijn avondrapport. De aanval op de stad en haar voorstad Borivske zou volgens de Oekraïners niet succesvol zijn. De militaire informatie was niet onafhankelijk verifieerbaar.

In een ander nabijgelegen dorp, in Oestynivka, zou de Russische kant een gedeeltelijke overwinning hebben behaald. De Russische troepen probeerden de mobiliteit van de Oekraïense troepen te beperken door bruggen te beschieten.

Kritiek op legerleiding Oekraïne

In een interview met de krant The Washington Post uiten twee Oekraïense militairen openlijk kritiek op hun legerleiding. Sergi Lapko en Vitali Khrus vertellen in een interview dat ze het gevoel hebben in de steek te zijn gelaten door hun bevelhebbers. De twee mannen melden zich sinds de invasie aan als vrijwilligers bij het leger en vochten in de Donbas. Ze hebben de strijd verlaten omdat ze naar eigen zeggen een zekere dood tegemoet gingen.

,,De Russen wisten al heel snel onze posities en schoten terug met alles wat ze hadden. Het enige wat we konden doen is bidden dat we overleefden’’, aldus een van de mannen. Volgens Lapko en Khrus hadden ze een tekort aan wapens, mankracht en voedsel. Daarnaast vinden ze dat Oekraïne onterecht het beeld schets dat het leger onaantastbaar is. ,,Dat is niet realistisch. We voelden ons amper gesteund door onze commandanten.’’ Oekraïne is zeer spaarzaam met het naar buiten brengen van informatie over het aantal gesneuvelde en gewonde soldaten.

Het verhaal van de twee vrijwilligers komt overeen met een groep militairen die een paar dagen geleden een videoboodschap op Telegram plaatsten met de mededeling dat ze niet langer konden vechten vanwege gebrek aan voldoende wapens en ze zich niet langer gesteund voelen door hun leidinggevenden. De mannen vochten in de buurt van de stad Sjevjerodonetsk in de Donbas.

De Russische oud-topschaker Garry Kasparov waarschuwt op Twitter dat de Russische president Poetin op dit moment bezig is met een enorm offensief in het oosten van Oekraïne om nog zoveel mogelijk terreinwinst te boeken voordat de zware Westerse wapens arriveren. ‘Poetin wil ons doen geloven dat er sprake is van een patstelling, zo hoopt hij dat er meer Westerse steun komt voor een staakt-het-vuren. Maar daar gaat hij zich nooit aan houden’, aldus de criticaster van Poetin. Volgens Kasparov gaat Rusland keihard verder met het innemen van grondgebied en het russificeren van deze regio's.

