Amnesty International: ‘China houdt kinderen weg bij Oeigoerse ouders’

Franse tweeling­broers allebei veroor­deeld voor doodslag, onduide­lijk wie geschoten heeft

17 maart Een Franse rechter heeft twee broers veroordeeld tot dezelfde gevangenisstraf wegens doodslag, omdat onduidelijk is wie van de twee schuldig is. De broers vormen een eeneiige tweeling. Hun dna is hetzelfde. Op het gebruikte wapen werd dat dna gevonden. Maar of dat van de ene of andere broer was, is niet te herleiden.