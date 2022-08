Amnesty laat betwist Oekraïne-rapport doorlichten, ‘Rusland evacueert legerleiding uit Cherson’

Amnesty liet eerder nog weten volledig achter het rapport te staan. Daarin concludeerde de mensenrechtenorganisatie dat Oekraïense burgers in gevaar worden gebracht doordat het leger onder meer woningen, flatgebouwen, ziekenhuizen en scholen gebruikt als schuilplaatsen en als locaties van waaruit de Russen worden beschoten. ‘Dit is in strijd met het volkenrecht’, luidde het.

Het op 4 augustus verspreidde rapport kreeg veel kritiek. De Oekraïense president Volodimir Zelenski noemde het Russische propaganda. Het hoofd van de mensenrechtenorganisatie in Oekraïne stapte naar aanleiding van het rapport op, omdat ze het niet eens was met de inhoud. Het rapport kreeg ook veel aandacht in Russische media die loyaal zijn aan het regime in Moskou.

Bezorgdheid

Amnesty Nederland liet op 6 augustus in een verklaring weten het ‘ten zeerste te betreuren’ dat de verspreiding van het door Amnesty wereldwijd gepubliceerde persbericht over het rapport aanleiding tot bezorgdheid gaf. ‘Naar aanleiding van dat persbericht zijn we de afgelopen dagen door veel mensen benaderd die hun bezorgdheid over dit bericht hebben geuit. De zorgen richten zich met name op de conclusies van het onderzoek en op de vraag of we met dit persbericht de Russische propaganda niet teveel in de kaart spelen,’ luidde het.

De Nederlandse tak van de mensenrechtenorganisatie benadrukte dat het persbericht ‘geenszins de oorlogsmisdrijven gepleegd door agressor Rusland legitimeert’. In de voorbije maanden publiceerde Amnesty Nederland naar eigen zeggen ‘herhaaldelijk’ onderzoeken waarin de oorlogsmisdrijven van het Russische leger werden veroordeeld. ‘Onze kritiek op het Oekraïense leger staat ook in geen verhouding tot de massale oorlogsmisdrijven van de Russische strijdkrachten, waaronder verkrachting, marteling, executie en het systematisch beschieten van burgerdoelen’.

De Nederlandse afdeling zei ook ‘het zeer te betreuren dat onze dappere collega’s van Amnesty Oekraïne door dit persbericht in een heel lastige positie zijn gebracht. Amnesty Nederland heeft een deel van hen de afgelopen maanden opvang geboden. Een aantal van hen heeft aangegeven te vertrekken bij ons als wereldwijde beweging. We hebben veel respect voor deze moedige en begrijpelijke stap.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Charkov en Cherson

Intussen meldt Oekraïne opnieuw zware Russische raketaanvallen in het oosten van het land. De stad en regio Charkov zijn zwaar beschoten, zeiden de Oekraïense autoriteiten zaterdag. Daarbij vielen volgens hen drie gewonden, onder wie een dertienjarige jongen. Het Ministerie van Defensie in Moskou bevestigde in haar situatierapport het raket- en artillerievuur in onder meer de regio’s Charkov en Cherson.

Volgens de gouverneur van de regio Mykolajiv is het Russische leger bezig zijn volledige leiding te evacueren uit de stad Cherson, gelegen op de rechteroever van de Dnipro. De evacuatie gebeurt via de rivier omdat Oekraïense troepen alle bruggen hebben verwoest of zwaar beschadigd. Daarmee dreigt het bruggenhoofd van Cherson afgesneden te worden ‘De gewone soldaten laten ze in hun gepantserde voertuigen als ratten in de val zitten', meldde Vitaly Kim zaterdagavond.

De Russische generale staf claimde eerder zaterdag de volledige inname van de voorstad Pisky in het noordwesten van de stad Donetsk in het oosten van Oekraïne. Volgens de Oekraïense legerleiding, die de verovering ontkende, gaan de gevechten gewoon door. ‘De bezetters proberen door de verdedigingslinies van onze troepen te breken in de richting van Oleksandrivka , Krasnohorivka, Avdiyvka, Mariinka en Pisky’, luidde het in een verklaring.

Kerncentrale

Ook in de regio Zaporizja gaan de beschietingen door. De Oekraïense autoriteiten waarschuwen inwoners om niet de straat op te gaan. Russische troepen zouden in de richting van de kerncentrale schieten. De informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd. Rusland heeft de grootste kerncentrale van Europa bezet. Moskou beschuldigt op zijn beurt de Oekraïense troepen van het beschieten van de elektriciteitscentrale.

Internationaal is er grote bezorgdheid over een mogelijk nucleair incident. Ondanks de gevechten in de regio proberen experts van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) al weken toegang te krijgen tot de kerncentrale.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.