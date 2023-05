Amnesty telt hoogste aantal uitgevoerde doodstraffen in vijf jaar: ‘In Saoedi-Arabië 81 keer op één dag’

Het aantal uitgevoerde doodstraffen was in 2022 het hoogst in vijf jaar, zo blijkt uit een rapport van Amnesty International. Vooral in landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn in grote aantallen executies uitgevoerd.

Voor zover Amnesty International kan nagaan vond 90 procent van de executies plaats in drie landen: Iran, Saoedi-Arabië en Egypte. Volgens Agnès Callamard, de secretaris-generaal van de mensenrechtenorganisatie, tonen deze landen ‘een compleet gebrek aan respect voor mensenlevens’. In Saoedi-Arabië werden op één dag 81 mensen geëxecuteerd. In totaal werden in dat land 196 doodstraffen uitgevoerd, het hoogste aantal dat Amnesty in 30 jaar optekende.

In Iran kwam de doodstraf nog vaker voor; daar werden vorig jaar 576 mensen geëxecuteerd, dat waren er in 2021 nog 314. ‘In Iran werden mensen geëxecuteerd simpelweg omdat ze hun demonstratierecht uitoefenden, in een wanhopige poging om een einde te maken aan de populaire opstanden’, aldus Callamard in een persbericht, verwijzend naar de grootschalige protesten in Iran die met veel geweld worden neergeslagen door de regering. In Egypte vonden 24 executies plaats.

‘Werkelijke aantal ligt nog hoger’

In totaal werden vorig jaar 883 mensen geëxecuteerd in 20 landen. Dat is een stijging van 53 procent, vergeleken met een jaar eerder. Ook in de Verenigde Staten steeg het aantal executies, van 11 naar 18. Amnesty International gaat ervan uit dat het werkelijke aantal executies nog hoger ligt, vooral omdat het niet duidelijk is hoe vaak de doodstraf in China is uitgevoerd. De mensenrechtenorganisatie veronderstelt dat daar de meeste executies plaatsvinden. Ook in Noord-Korea en Vietnam zou de doodstraf vaak voorkomen, maar ook daarover zijn geen cijfers bekend.

In 2022 begonnen Afghanistan, Koeweit, Myanmar, Palestina en Singapore weer met het uitvoeren van executies, wat Amnesty zeer zorgelijk vindt. Aan de andere kant zijn er ook landen die de doodstraf geheel of gedeeltelijk afschaften, wat volgens Amnesty ‘een sprankje hoop biedt’.

Kazachstan, Papoea-Nieuw-Guinea, Sierra Leone en de Centraal-Afrikaanse Republiek schaften de doodstraf helemaal af, terwijl Equatoriaal-Guinea en Zambia dat gedeeltelijk doen. ‘Nu veel landen de doodstraf tot het verleden laten behoren, is het tijd voor anderen dat ook te doen. De wrede acties van landen als Iran, Saoedi-Arabië en ook China, Noord-Korea en Vietnam zijn nu in de minderheid. Deze landen moeten niet achterblijven, mensenrechten beschermen en gerechtigheid uitvoeren in plaats van doodstraffen’, aldus Callamard.