Amnesty: uitgezette Syriërs verkracht en gemarteld; stop met terugsturen

Het rapport, dat de titel You’re going to your death draagt (Je gaat je dood tegemoet), is opgesteld aan de hand van 41 interviews met Syriërs en beschrijft de lotgevallen van 66 mensen die tussen 2017 en 2021 naar het land terugkeerden. Onder hen waren ook 13 kinderen. Van de 66 stierven er 5 in gevangenschap en zijn er 17 spoorloos verdwenen. Het rapport telt ook 14 gevallen van seksueel misbruik, waaronder de verkrachting van 5 vrouwen, een 13-jarige jongen en een 5-jarig meisje.