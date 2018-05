Amsterdamse 'Rainbow dress' verovert Europa

Af en toe vertraagt iemand de pas, kijkt omhoog, leest het bordje met uitleg. Nog tot eind deze week ziet het Europese Parlement in Brussel er opeens een stuk fleuriger uit. Dat komt door de 16 meter grote ‘Rainbow dress’, ontworpen en gemaakt in Amsterdam uit de vlaggen van 75 landen (allemaal buiten de EU) waar homoseksualiteit ook anno 2018 nog strafbaar is.

,,Ik ben niet erg nationalistisch aangelegd, maar hier ging mijn hart toch net iets sneller van kloppen”, glundert een trotse initiatiefneemster en D66-leider in Brussel Sophie in ’t Veld. ,,Dat deze jurk uit Amsterdam net deze week hier in het Parlement zo’n prominente plek heeft gekregen.”



Met ‘net deze week’ doelt ze op de start van het Europese Pride-seizoen, deze week in Brussel, waaraan ze zelf in steeds weer andere Europese hoofdsteden jaar na jaar trouw meedoet. En, nog steeds glunderend: ,,Grappig ook dat juist vlaggen, normaal het symbool van nationalisme, nu worden gebruikt om een boodschap van diversiteit en gelijkheid uit te dragen.”

De Rainbow dress, een statement in zichzelf, verovert Europa stormenderhand. Na Brussel staan Madrid en Athene op de agenda, met andere hoofdsteden - zegt Arnout van Krimpen van de Amsterdam Rainbow Dress Foundation - is het overleg nog gaande. Brussel ziet hij als een mooie start. ,,Want hier, in het hartje van de Europese democratie, wordt het beleid gemaakt.”



Nog trotser dan de twee Nederlanders is het Antwerpse transgender model Maxim Magnus, dat zich eerder vanavond ‘met een heel speciaal gevoel’ in de metershoge creatie liet hijsen voor een wel heel bijzondere fotoshoot. ,,Omdat dit voor een belangrijk doel is en ik zelf na al die jaren kan zijn wie ik altijd al wil zijn.”

Volledig scherm Europarlementariër Sophie in ‘t Veld (links) en model Maxim Magnus. © D66

Dat zij, afkomstig uit de wereldhoofdstad van de mode, zich nu in een opvallend Nederlands ontwerp hult, stoort haar geen seconde. ,,Amsterdam is ermee gekomen, en Nederland is altijd heel vooruitstrevend geweest als het om GLBT-rechten ging.” Al blijven de vooruitstrevendheid en acceptatie in haar optiek, of het nu om Nederland of België gaat, nog te vaak beperkt tot de grote steden: ,,Daarbuiten kunnen mensen toch nog weer heel close minded zijn.”



De jurk zelf is het levende toonbeeld van de verandering die ‘de community’ nastreeft, want zodra een land de homoseksualiteit uit het strafrecht haalt, maakt zijn nationale vlag plaats voor de regenboogvlag. Dat is, in de twee jaar dat de megajurk bestaat, overigens pas één keer gebeurd: met Belize.

Wereld te winnen

Maar ook binnen Europa, vinden In ’ t Veld, Van Krimpen en Magnus eensgezind, is op het vlak van gelijke rechten nog een wereld te winnen.



In ’t Veld: ,,Pas dit jaar voor het eerst wappert de regenboogvlag op het Parlementsgebouw, en daar was nog best discussie over. Vergeet niet dat hier nogal wat vertegenwoordigers van nationalistische partijen rondlopen die soms behoorlijk homofoob zijn. Het kan helemaal geen kwaad om die mensen een paar dagen op zo’n jurk te laten kijken en ze aan het denken te zetten.”



Van Krimpen, donderdag mét In ’t Veld in een seminar, wil dat Europa zich veel meer openstelt voor GLBT’ers onder de vluchtelingen. ,,Daar ga ik stevig de aandacht op vestigen."

