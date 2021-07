Anarchie na moord op president: Haïtianen smeken om leger VS en een visum

De chaos is compleet in Haïti. Na de de moord op president Jovenel Moïse zit het land zonder leider. In dat machtsvacuüm ruziën politici en proberen burgers te vluchten. De interim-regering smeekt de Verenigde Staten en Verenigde Naties om militairen te sturen.

Interim-premier Claude Joseph bevestigt dat zijn land militaire steun heeft gevraagd om de infrastructuur te beschermen, de orde te herstellen en het land voor te bereiden op nieuwe verkiezingen. Het land kampt met armoede, politieke instabiliteit en gewelddadige bendes.

,,We hebben absoluut hulp nodig en we hebben onze internationale partners om hulp gevraagd’’, zegt Joseph telefonisch tegen persbureau AP. ,,Wij geloven dat onze partners de nationale politie kunnen helpen bij het oplossen van de situatie.”

Mathias Pierre, minister van Verkiezingen, zegt dat de Haïtiaanse politie ‘zwak’ is en geen middelen heeft om de orde te herstellen. ,,Wat doen we? Laten we het land in chaos verkeren? Particuliere eigendommen vernietigen? Mensen vermoorden na de moord op de president? Of voorkomen we dat als regering?” zegt Pierre.

Lynchen

,,We vragen niet om de bezetting van het land. We vragen kleine troepen om ons te ondersteunen en helpen. Zolang we zwak zijn, hebben we onze buren nodig.”

De smeekbede doet denken aan de chaos na de vorige presidentsmoord in Haïti ruim een eeuw geleden. In 1915 lynchte een woedende menigte president Vilbrun Guillaume, nadat ze hem uit de Franse ambassade hadden gesleept.

Volledig scherm Haïtianen zwaaien met paspoorten bij de Amerikaanse ambassade om een visum te krijgen © AFP

Als reactie stuurde de Amerikaanse president Woodrow Wilson mariniers naar Haïti om anarchie te voorkomen. De Amerikaanse militaire bezetting duurde bijna twee decennia.

De regering van Joe Biden is nu niet van plan troepen te sturen. Wel worden FBI-agenten naar Haïti gevlogen om het moordonderzoek te ondersteunen.

President Jovenel Moïse werd woensdagavond in zijn woning doodgeschoten. Carl Henri Destin, een lokale onderzoeksrechter, vertelt tegen nieuwszender CNN wat hij in de woning aantrof. ,,De deuren waren doorzeefd met kogels, het glas was gebroken, de deuren waren ingeslagen, zelfs de sloten waren vernield en lagen op de grond.”

Twaalf schotwonden

Op de trap zaten bloedvlekken, in de slaapkamer lag Moïse. ,,Hij droeg een wit overhemd en een spijkerbroek’', aldus Destin. ,,Zijn overhemd was gescheurd en zat vol bloed. Ik zag twaalf zichtbare schotwonden in het lichaam van de president. Ze sloegen op zijn linkeroog, maar beide waren nog open.”

Volledig scherm Interim-premier Claude Joseph (links) and minister van Verkiezingen Mathias Pierre © AFP

Hoe het precies gegaan is en wat het motief van de daders is, blijft onduidelijk. Volgens de politie zijn er 28 verdachten: 26 Colombiaanse huursoldaten en twee Haïtiaanse Amerikanen. Twintig verdachten zitten vast, drie zijn er doodgeschoten. De anderen zijn voortvluchtig.

De Colombiaanse autoriteiten bevestigen dat de huurlingen oud-militairen van het Colombiaanse leger zijn. Ze zouden zijn gerekruteerd door vier particuliere beveiligingsbedrijven. Ze reisden in twee groepen via de Dominicaanse Republiek naar het Caribische land. De twee Amerikanen zouden als tolk fungeren.

Meesterbrein

Deze door de VS opgeleide Colombiaanse huursoldaten zijn zeer gewild bij particuliere beveiligingsbedrijven vanwege hun ervaring in oorlogen tegen linkse rebellen en machtige drugskartels. ,,Er zit een meesterbrein achter deze moord en dat is wat we moeten ontdekken”, aldus minister Pierre.

Volledig scherm De opgepakte verdachten worden aan de media getoond met de wapens die ze gebruikten © AP

Presidentsvrouw Marine Moïse, die gewond raakte, heeft in een verklaring vanuit het ziekenhuis in Miami voor het eerst gereageerd. Ze denkt dat haar man is vermoord omdat hij investeerde in de aanleg van wegen, elektriciteits- en drinkwatervoorzieningen, en een referendum en verkiezingen wilde organiseren.

Om zeep helpen

,,De huurlingen die de president hebben vermoord, zitten momenteel achter de tralies, maar andere huurlingen willen zijn droom, zijn visie, zijn ideologie om zeep helpen’’, aldus de weduwe Moïse.

,,Ik leef, dankzij God. We hebben meer dan 25 jaar samen gevochten. In al die jaren straalde de liefde in huis. Maar plotseling kwamen de huurlingen en ze beschoten mijn man met kogels. Je moet een laffe crimineel zijn om een ​​president als Jovenel Moïse straffeloos te vermoorden zonder hem de kans te geven om te spreken.’’

Volledig scherm Haïtianen proberen aan schaarse brandstof te komen © REUTERS

Dat er geen beelden zijn van de aanval of het afvoeren van een stoffelijk overschot van Moïse is voer voor complottheorieën. Het is de vraag hoe de daders door de beveiliging zijn gekomen. Geen enkele bewaker raakte gewond.

Veiligheidsdienst

Justitie wil de veiligheidsdienst van de president ondervragen, onder wie het hoofd van de beveiliging van het paleis. ,,Als u verantwoordelijk bent voor de veiligheid van de president, waar was u dan?”, zegt openbaar aanklager Bed-Ford Claude in de Franstalige krant Le Nouvelliste. ,,Wat heeft u gedaan om dit lot voor de president te voorkomen?’’

Ondertussen vechten politici om de macht in het land. Sommigen willen af van interim-premier Joseph, die na de moord met steun van de politie en het leger de leiding van het land overnam. Rosemond Pradel, voormalig secretaris-generaal van de voorlopige kiescommissie van Haïti, vindt dat Joseph ‘niet gekwalificeerd’ is en ook niet ‘het wettelijke recht’ heeft om het land te leiden.

Volledig scherm © AFP

Een groep erkent Joseph Lambert, voorzitter van de senaat, als tijdelijke president, en Ariel Henry als diens premier. Henry was een dag voor de moord door Moïse aangewezen als de beoogde nieuwe premier, maar hij was nog niet geïnstalleerd.

Machtsstrijd

Joseph zegt dat anderen proberen politiek gewin te halen uit de moord op Moïse. ,,Ik ben niet geïnteresseerd in een machtsstrijd. Er is maar één manier waarop mensen president kunnen worden in Haïti, en dat is via verkiezingen.”

De chaos is voor veel burgers reden om het land te willen verlaten. Honderden Haïtianen verzamelden zich voor de Amerikaanse ambassade in de hoofdstad Port-au-Prince. Vrouwen met baby’s op de arm en jonge mannen zwaaiden met hun paspoorten en identiteitskaarten en smeekten om een visum voor de VS.

,,Dit land heeft niets te bieden”, zegt de 36-jarige Thermidor Joam. ,,Als de president met zijn eigen veiligheid kan worden gedood, heb ik geen enkele bescherming als iemand mij wil vermoorden.”