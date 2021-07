Angela Merkel is voor een laatste ontbijtje in Washington, maar krijgt ook kritiek

,,Ik kan alleen maar zeggen dat ik heel blij ben met deze gelegenheid hier de eerste ‘mevrouw de vicepresident van de Verenigde Staten’ te ontmoeten,” zegt Merkel als ze in de ochtend aankomt bij de residentie van Harris in Washington. Merkel gaat er ontbijten, met soufflé en vers zuurdesembrood, voordat ze in gesprek gaat met president Biden. Hij is al de vierde Amerikaanse president met wie ze zaken doet. Ze bewieroken elkaars vriendschap als Merkel voor de elfde keer in de Oval Office zit.