Angst om fortuin te verliezen: schatrijke vrouw (90) maakt 27 miljoen euro over aan oplichters

Advocaat Floyd-familie: vonnis keerpunt in geschiede­nis

4:06 De Amerikaanse agent Derek Chauvin is op alle aanklachten schuldig bevonden aan de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. De jury is tot dit oordeel gekomen in de zaak tegen de man die wereldwijde antiracismeprotesten ontketende. De veroordeling is een mijlpaal.