Angst voor ebolavirus groeit in Congolese stad Mbandaka

Het ebolavirus stak de kop op, begin mei, in en rond de afgelegen stad Bikoro in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo (DNR). In het gebied zouden inmiddels 45 gevallen zijn bevestigd, 25 mensen zijn overleden.



,,Ik kom uit Bikoro maar ik heb over een afstand van 100 kilometer maar twee controleposten gezien. De beschermingsmaatregelen zijn niet efficiënt, want mensen die op een brommer reizen of te voet zijn worden nauwelijks gecontroleerd'', aldus een ongeruste inwoner tegenover het Franse persbureau. ,,Ze hebben niets gedaan om de ziekte buiten de stad te houden'', klaagt Claude, een andere inwoner. De Congolese autoriteiten wilden niet op de beschuldigingen ingaan. Veel meer Congolezen dan gebruikelijk zouden naar de kerk gaan en bidden om bescherming tegen het virus.



De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het verspreidingsrisico van het virus in het land inmiddels de status 'zeer hoog' gegeven. Voor de omringende landen geldt 'hoog'. Op mondiaal niveau is de risicostatus 'gering'. Wil er sprake zijn van een mondiaal alert dan moet aan drie voorwaarden worden voldaan: het virus moet meerdere landen bedreigen, er moet sprake zijn van een onverwachte en grootschalige uitbraak en er moeten dringende redenen zijn voor internationale quarantainemaatregelen. Volgens WHO-expert Robert Steffen is de situatie in Congo momenteel zeker zorgwekkend maar is er reden te verwachten dat de besmetting onder controle kan worden gebracht. De WHO heeft inmiddels meer dan 10.000 vaccins naar het Afrikaanse land gestuurd.