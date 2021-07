Angstaanjagende beelden van rotsblokken die van top berg naar beneden storten

Straf voor dodelijke schoppar­tij kan op Mallorca aanzien­lijk hoger uitvallen dan in Nederland

21 juli De advocaat van een van de verdachten van de dodelijke schoppartij op Mallorca, waarbij de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen om het leven kwam, wil dat de zaak in Nederland voor de rechter komt, omdat zowel daders als slachtoffers Nederlanders zijn. Maar hij weet bovendien dat de straffen in Spanje voor dit soort delicten aanzienlijk hoger kunnen uitvallen dan in Nederland.