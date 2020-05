Anti-lockdownbetogers intimideren journalist, Trump keurt gedrag goed in tweet

Tweede minister stapt op na chloroqui­ne-ultimatum van president Brazilië

15 mei Voor de tweede keer in amper een maand is in Brazilië een minister van Gezondheid gesneuveld na onenigheid met president Bolsonaro over de aanpak van de coronacrisis. Minister Nelson Teich heeft vanochtend zijn ontslag ingediend, zo maakte zijn departement bekend.