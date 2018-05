Antieke Levi's verkocht voor recordbedrag van 100.000 dollar

De blauwe spijkerbroek van Levi Strauss & Co is een waar collectors item. De stof werd aan het einde van de 19de eeuw geproduceerd in een molen in New Hampshire en de jeans werd vervolgens in elkaar gezet door een vestiging van Levi's in San Francisco. Een Amerikaanse winkelier, Solomon Warner, werd in 1893 de gelukkige eigenaar van de spijkerbroek.