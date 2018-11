Antwerpen opent jacht op pooiers: ‘Meisje had 20 klanten per dag’

Volgens Gideon van Aartsen, verbonden aan kinderrechtenorganisatie Terres des Hommes, is het aantal Nederlandse slachtoffers van loverboys de laatste jaren fors gestegen. Van Aartsen is projectleider van een team onderzoekers dat zoekt naar pooiers, hun slachtoffers én klanten. De ‘loverboy 3.0' ronselt via het internet en die handel gaat vaak ook de grens over. Vlaamse meisjes en jongens komen zo gedwongen in de prostitutie in Nederland terecht en Nederlandse jongens en meisjes in België.

,,Minderjarigen worden vaak over de grens aan het werk gezet , omdat ze op die manier minder snel weglopen”, weet Van Aartsen. ,,Nederlande slachtoffers komen vaak in Antwerpen terecht, waar ze niet achter het raam werken, maar in bepaalde cafés die in België als ‘bar’ worden aangeduid.”

De stijging van het aantal minderjarige prostituees in zowel België als Nederland, is volgens Terres des Holmes te wijten aan de online handel. Pooiers ronselen kinderen op platforms zoals Telegram, Tinder en zelfs Scholieren.com. ,,Het is big business”, zegt Van Aartsen. ,,Soms reageren binnen 48 uur wel 160 mannen op een advertentie.”

‘Duizend euro meisje’

Als voorbeeld noemt hij het zogenoemde ‘duizend euro meisje’. Een slachtoffer dat in België duizend euro per dag ophaalde voor haar pooier. ,,Per klant kreeg ze soms maar 50 euro. Ze had dus gemiddeld 20 klanten per dag.”

De projectleide zegt dat kinderpooiers, pubers soms aanmoedigen om zich uit te kleden voor de webcam, waarna ze hen chanteren met foto's. ,,Die chantage gaat zo ver, dat kinderen zelf de trein pakken om in België te werken. Ze zien geen andere uitweg.” En soms doen kinderen het dan in eerste instantie vrijwillig. Ze krijgen er geld voor en denken dat ze het bij die éne keer laten. Maar vervolgens raken ze verstrikt in de kinderprostitutie.

Mannelijke slachtoffers

Wat veel mensen niet weten, is dat ook jongetjes steeds vaker het slachtoffer zijn van uitbuiting. Terres des Hommes doet momenteel onderzoek naar mannelijke slachtoffers over de grens, omdat jongensprostitutie vaak onder de radar blijft. ,,Het onderzoek loopt nog, maar we treffen nu al de meest schrijnende gevallen aan”, zegt Van Aartsen daarover.

Uniek

De samenwerking tussen de Belgische justitie en de Nederlandse kinderrechtenorganisatie is uniek voor België. ,,In Nederland werkt de politie wel vaker samen met ngo's, bedrijven en burgers. Als wij iets op het spoor zijn, dragen we dat over aan de politie. In België is die samenwerking nog ongebruikelijk”, aldus Van Aartsen.

Toch ziet ook de gemeente Antwerpen nu dat de samenwerking waardevol is. Daarom vormen de Belgische politie en de Nederlandse kinderrechtenorganisatie een team. Van Aartsen: ,,De grensoverschrijdende kinderprostitutie is een sterk voorbeeld van georganiseerde misdaad. Pooiers werken samen, wij moeten onze krachten ook bundelen als we de strijd aan willen gaan.”

De Belgische prostitutie-ambtenaar Lieve Huijskens beaamt dit. ,,Mensenhandelaars stoppen niet aan de grens”, zegt ze tegen de Vlaamse televisiezender VRT. ,,Als een slachtoffer niet meteen een verklaring wil afleggen bij de politie en er nog onvoldoende bewijzen zijn dat er inderdaad slachtofferschap is, is het voor een burgerinitiatief soms gemakkelijker om verder te gaan met informatie te vergaren’’, stelt Huijskens

,,Mensen die een vermoeden hebben dat er een loverboy in het spel is, durven vaak geen aangifte te doen”, denkt Van Aartsen verder. ,,Bij Watchnederland.nl kan men anoniem melding maken. Trek alsjeblieft aan de bel bij ons als er foute signalen zijn.”