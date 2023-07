ANWB stuurt hulpverleners naar Gardameer om auto’s te repareren na noodweer

kano-ongeluk frankrijk ‘Vader Sven redde zijn eigen zoontje, maar moest dat met de dood bekopen’

De twee mannen die woensdag zijn omgekomen na een kano-ongeluk in het Mathaux-kanaal in Frankrijk, zijn de 25-jarige Ardin uit Brandwijk en de 33-jarige Sven uit Nieuw-Lekkerland. De zwangere vrouw van de ene man en de zoon van de andere man zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het met hen gaat, is onbekend.