Aprilgrap in Brussel: stormloop op nepfestival, tientallen agenten gewond bij beëindiging ervan

videoHet verzonnen festival ‘La Boum’ - een festival met acht podia, honderd dj’s en nul coronaregels in het Brusselse Ter Kamerenbos - is compleet uit de hand gelopen. Maar liefst 5000 jongeren trokken er naartoe uit protest tegen de coronamaatregelen. Het bleek een 1 aprilgrap te zijn. Zeker 26 agenten raakten gewond toen zij een einde maakten aan de massale bijeenkomst.

Een agent moest met een hoofdwond naar het ziekenhuis. Ook minstens acht feestvierders en zeven politiepaarden liepen verwondingen op. De oproerpolitie zette onder meer een waterkanon in om het bos aan de zuidkant van de Belgische hoofdstad schoon te vegen. De jongeren overtraden het samenscholingsverbod dat moet helpen de coronacrisis te beteugelen. Er zijn achttien arrestaties verricht, aldus de politie. Ook na het invallen van de duisternis was het nog onrustig door kleine groepen die weigerden te vertrekken.

De burgemeester van Brussel, Philippe Close, reageerde verbolgen: ,,We kunnen niet tolereren dat duizenden mensen samenkomen terwijl het virus nog zo aan het verspreiden is. Iedereen heeft nood aan een feestje, maar dit kunnen we niet aanvaarden.”

Hoewel al op voorhand duidelijk was dat het een 1 aprilgrap betrof, trokken een paar duizend jongeren toch naar het bos. Rond 16.15 uur arriveerde de politie. Iedereen die op het grasveld aanwezig was, begon te joelen, waarna het feest helemaal losbarstte. Duizenden mensen dansten op muziek afkomstig uit boxen die ze zelf meebrachten, biertjes vlogen in het rond over de hoofden van de aanwezigen. Groepen jongeren daagden de politie uit en zongen ‘Police, police, on t’encule’ en ‘Waar is dat feestje, hier is dat feestje’.

De oproerpolitie probeerde het grasveld te ontruimen, maar dat verliep moeilijk. De aanwezigen weigerden het Ter Kamerenbos te verlaten. De politie gebruikte een waterkanon en pepperspray. Er werden ook drones en helikopters ingezet. De ‘festivalgangers’ gooiden met projectielen in de richting van de politie. Eén agent raakte daarbij gewond aan het hoofd.

Heel wat mensen die naar het verzonnen festival kwamen, waren zich ervan bewust dat het om een grap ging. Het leek erop dat verschillende aanwezigen waren gekomen uit protest tegen het coronabeleid. Een van de aanwezigen, iemand uit Bergen, zei dat hij in geen enkele wetenschappelijke consensus over het coronavirus gelooft. Hij noemt de maatregelen ‘overdreven’ en vindt ‘dat het genoeg geweest is’.

Volledig scherm Het verzonnen festival La Boum loopt helemaal uit de hand in het Ter Kamerenbos. © Marc Baert

Organisatie

Het parket is een onderzoek gestart om de identiteit van de organisatoren van het fictieve festival te achterhalen. ,,Voor alle duidelijkheid: wij hebben niets georganiseerd‘’, zegt de anonieme ‘Boumer’. ,,Ons enige doel was om mensen aan het lachen te maken. We roepen niemand op om specifiek voor La Boum naar het Ter Kamerenbos te komen. Het bestaat niet.‘’

De gezichten achter La Boum zijn mensen die in de evenementensector werken. Een jaar corona valt hen zwaar: ,,Wij zijn creatievelingen die mensen blij willen maken. Dát is ons werk. Met La Boum is dat gelukt. We hebben 70.000 mensen op sociale media weer eventjes doen lachen, doen dromen. Mensen sturen ons boodschappen en zeggen dat we hun dag gemaakt hebben: dan is La Boum wat ons betreft geslaagd.‘’

Dat justitie nu onderzoek doet, beangstigt de leden van La Boum niet, klink het: ,,We hebben toch niets verkeerd gedaan? Als we nu echt een festival op poten hadden gezet, of een feest, dan wel. Maar dit is niet meer en niet minder dan een aprilgrap.‘’

Volledig scherm Het team maakte onder andere posters voor ‘fake’ dj’s, waaronder Maggie De Block als ‘DJ Magynomask’. © La BOUM Team

Politie

De politie was gezien de grote reactie op het nepevenement voorbereid en riep op om niet naar het bos te komen. De voorbije dagen en weken was het vaak erg druk op deze plek. ,,Het belangrijkste is voor ons dat de situatie niet ontaardt in feestjes‘’, legde politiewoordvoerster Ilse Van de Keere eerder uit.

Volledig scherm De oproerpolitie probeert het grasveld in het Ter Kamerenbos te ontruimen. © Marc Baert

