Archeologen ontdekken schat aan graven en standbeelden onder afgebrande Notre-Dame

Een brand verwoestte in april 2019 een groot deel van de iconische kathedraal in het centrum van Parijs. Onder de Notre-Dame vonden archeologen onlangs graven, standbeelden, sculpturen, een loden sarcofaag en delen van het oorspronkelijke oksaal uit de dertiende eeuw. Een oksaal is een sierlijke afscheiding tussen het koor en het middenschip, die de clerus scheidde van de kerkgangers.

Een van de bijzonderste stukken van het oksaal is een uit steen gehouwen hoofd van Jezus Christus. De andere meest opmerkelijke vondst is de loden sarcofaag . Experts vermoeden dat een hoge kerkelijke functionaris uit de veertiende eeuw erin werd begraven. Dna-analyse moet hierover meer duidelijkheid geven.

Uitzonderlijke ontdekking

Volgens Christophe Besnier, die het archeologische team aanstuurt, is de ontdekking uitzonderlijk. ,,We hebben al deze rijkdommen ontdekt op slechts 10 à 15 centimeter onder de vloerplaten. Plotseling hebben we honderden uitzonderlijke stukken in ons bezit, die een schat aan informatie bevatten over de geschiedenis van de Notre-Dame.”