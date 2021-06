Ardern: film over bloedbad Christchurch komt te snel

Massale stroomuit­val door brand op Puerto Rico

11 juni Grote delen van het Caribische eiland Puerto Rico hebben last van stroomuitval. Die is veroorzaakt door een brand in de hoofdstad San Juan in een onderstation van het elektriciteitsnet, meldt het elektriciteitsbedrijf Luma. Meerdere gemeenten op het eiland hebben inmiddels de noodtoestand uitgeroepen en burgemeesters deelden ijs en generatoren uit.