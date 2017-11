Argentijnse rechter spreekt Julio Poch vrij van rol bij dodenvluchten

Uur van de waarheid voor ex-piloot Julio Poch

29 november Voormalig Transavia-piloot Julio Poch (65) beleeft de spannendste uren uit zijn leven. De Nederlandse Argentijn krijgt van de rechtbank in Buenos Aires te horen of hij wordt veroordeeld voor betrokkenheid bij het uitvoeren van dodenvluchten, meer dan dertig jaar geleden in zijn vaderland. Tegen Poch is levenslang geëist.