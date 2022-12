Argentijnse spelersvrouwen verlaten in holst van de nacht hotel van 800 euro per nacht na zoveelste probleem

met videoEven paniek in het Qatarese hotel waar spelersvrouwen van de Argentijnse nationale ploeg tijdens het WK voetbal verbleven. De elektriciteit viel uit en er was rookontwikkeling. Het zoveelste euvel in het vijfsterrenhotel waar onder meer de vrouw van Angel Di Maria 800 euro per nacht voor betaalde. De hele groep van partners en familie verhuisde om 2 uur ’s nachts naar een ander verblijf.

Messi en zijn ploeggenoten verblijven in Qatar op een luxueuze universiteitscampus. Het merendeel van de echtgenotes en de familie vertoeven dan weer in het Waterfront Hotel in Lusail. Of beter gezegd: vertoefden. Want in de nacht van 2 op 3 december - de avond voor de 1/8ste finale tegen Australië - liep het fout.

Volgens ‘Bild’ viel rond 22 uur de stroom uit in het vijfsterrenhotel. Toen de gasten zich verzamelden in de lobby en om uitleg vroegen, kon niemand van het personeel informatie geven. Bovendien was er op een gegeven moment rookontwikkeling, waardoor ook de paniek toenam. Zeker aanwezig in het hotel op dat moment: Rocio Esposito Suarez (vrouw van Gerónimo Rulli), Maria Julia (vrouw van Marcos Acuña), Linda Raff (vrouw van Papu Gómez), Agustina Bascerano (vrouw van Germán Pezzella), Camila Galante (vrouw van Leandro Paredes) en Jorgelina Cardoso (vrouw van Angel Di Maria).

Of ook Antonela Roccuzzo, de echtgenote van sterspeler Lionel Messi, er verbleef, is niet geweten. De vader van verdediger Juan Foyth, een ingenieur, ging zich met de zaken bemoeien en vroeg toestemming om de infrastructuur te bekijken, maar ook hij kon de oorzaak niet onmiddellijk vinden.

Minibusjes

De partners en familieleden van de Argentijnse voetballers eisten vervolgens naar een ander hotel te worden overgebracht. Voor een prijs van 800 euro per nacht hadden ze een betere behandeling verwacht. En hoewel twee uur later - rond middernacht - de elektriciteitsissues mondjesmaat werden opgelost, kon het personeel hen niet meer op andere gedachten brengen. Er werd samengezeten, onderhandeld en naar een oplossing gezocht.

Die werd gevonden. Rond 2 uur arriveerden er minibusjes om de voetballersvrouwen en families naar andere accommodaties te brengen. Na één nacht elders is de groep nu weer herenigd, maar niet in het Waterfront Hotel. Samen zetten ze hun WK voetbal verder in het Hilton Hotel - ook daar aan luxe en verwennerij geen gebrek.

Volledig scherm Links: het gezin van Di Maria. Rechts: Waterfront Hotel in Lusail. © Instagram

Koude douche

De reden voor het vertrek was geen impulsieve beslissing, eerder een opeenstapeling van tekortkomingen. Tijdens de eerste twee weken van hun verblijf kwamen veel problemen aan het licht. Zo was er kritiek op onder meer de hygiëne: de kamers werden onvoldoende gepoetst. Ook was er vaak geen warm water en was het ontbijt van bedenkelijke kwaliteit. De spelersvrouwen hebben intussen laten weten aan het management dat ze hun geld terug willen.

Interne strubbelingen bij dat management zouden aan de oorzaak liggen van de slechte service in het hotel. Zo is er een geschil tussen de eigenaar van het hotel - een sjeik uit Qatar - en Volkhard Bauer. Die laatste is een Duitse ondernemer die in opdracht van eigenaars hotelkamers beheert en verhuurt tijdens grote evenementen, zoals dit WK. Zij hebben onenigheid over een financiële kwestie, de klanten moeten het ontgelden.

Volledig scherm Het Waterfront Hotel. © Waterfront

