Argentijnse wetenschappers vinden fossiel van ‘Draak des doods’

Het nieuwe exemplaar van het oude vliegende reptiel, pterosauriër genoemd, was zo’n negen meter lang - ongeveer net zo lang als een schoolbus. Daarmee is het wezen de grootste pterosauriër die ooit in Zuid-Amerika is gevonden. Volgens onderzoekers is het reptiel ouder dan vogels en dus een van de eerste wezens op aarde die zijn vleugels gebruikte om op zijn prooi te jagen.