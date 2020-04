Armen in de rij voor voedsel in Frankrijk vanwege coronavirus

In Frankrijk legt de coronacrisis op pijnlijke wijze de scheidslijn tussen arm en rijk bloot. Voor het eerst in decennia staan mensen noodgedwongen in de rij voor de eerste levensbehoeften. Omdat ze niet genoeg geld hebben zijn ze aangewezen op gratis eten dat wordt uitgedeeld.



In Clichy-sous-Bois, een banlieue ten oosten van Parijs, is in ruim een week drie keer voedsel uitgedeeld door hulporganisaties. De eerste keer kwamen er 190 inwoners op af, de tweede keer 490 en de laatste keer 750.



Fotograaf Guillaume Herbaut was daarbij en zag in de straten van Clichy-sous-Bois een rij van 300 meter van mensen staan: allemaal wachtend op gratis eten.