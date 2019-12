Armoede ook hier een probleem: ‘10 procent rijksten heeft 60 procent van totale vermogen’

Minder mensen in de armoede. Dat is goed nieuws, toch?

,,Zeker. Het lijkt goed te gaan met de armoedebestrijding. Wereldwijd daalt het aantal mensen dat leeft in extreme armoede, minder dan 1,90 dollar per dag. Dat is vooral te danken aan de groeiende welvaart in Azië, onder andere China en India. Maar het tempo van de afname vlakt af.”



Waar ligt dat aan?

,,Je ziet dat de extreme armoede zich concentreert in een beperkt aantal landen. In de Sahellanden en in Nigeria en Ethiopië onder andere. De bevolking groeit hard in die landen, dat is een reden dat de armoede niet afneemt. Maar het probleem is niet alleen de armoede.”