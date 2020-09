Arrestatie in lugubere paardenzaak Frankrijk

De man werd vanmorgen om 09.05 uur aangehouden in zijn woning in Nambsheim in het departement Haut-Rhin dat grenst aan Duitsland en Zwitserland. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek dat eind augustus werd geopend naar misbruik van twee paarden en een pony in het departement Yonne ten zuiden van Parijs, meldt de nieuwssite l’Alsace.

De arrestatie was volgens de officier van justitie te danken aan een getuige die de man herkende op een compositiefoto. De getuige, voorzitter van een vereniging en dierenopvangcentrum genaamd ‘ranch van de hoop’, stond in augustus oog in oog met de twee daders en raakte gewond tijdens een confrontatie met een van hen.

De verdachte zou in het verleden ook in Duitsland dieren hebben verminkt en is in Frankrijk eerder veroordeeld voor drugsdelicten. De aanklager houdt er wel rekening mee dat hij mogelijk niet voor alle incidenten verantwoordelijk is.

Klopjacht

Eerder vandaag meldde de politie nog dat twee verdachten wisten te ontkomen aan een grote klopjacht. Een paardeneigenaar in de buurt van de stad Dijon zag het tweetal zaterdagavond in zijn weiland en sloeg alarm. Tientallen agenten en een politiehelikopter probeerden het duo te achterhalen, maar volgens de politie liep het spoor dood.

Sinds het begin van het jaar zijn meer dan twintig paarden op brute wijze gedood, meestal op weilanden in het noorden van het land. Hun lichamen waren verminkt; bij sommige dieren was een oor afgesneden, waren ogen uitgestoken of de genitaliën afgesneden. Er was nooit vlees van de karkassen weggesneden.

Verminkingen

Volgens de politie doken in 2014 en 2016 soortgelijke paardenzaken op, maar zijn het er dit jaar opvallend veel in korte tijd. Onduidelijk is of de verminkingen zijn ingegeven door satanische rituelen, verzekeringsfraude, trofeejacht of een internetuitdaging. Ook wordt niet uitgesloten dat sommige paarden door aanvallen van roofdieren zijn overleden.

153 onderzoeken

Er lopen in totaal 153 onderzoeken naar verminkingen van paarden en pony’s in meer dan de helft van de Franse departementen. In een dertigtal van deze 153 gevallen is sprake van ‘extreem gewelddadige verwondingen’, zo verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin vanavond tijdens een bezoek aan het departement Oise. ,,We zijn buitengewoon geschokt door deze verachtelijke daden’', aldus de bewindsman.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.