Arrestatie na zes doden bij brand in hostel Nieuw-Zeeland, nog altijd mensen vermist

Joran van der Sloot binnen 2 jaar terug naar ‘onmense­lij­ke en ijskoude’ gevangenis Peru

Joran van der Sloot, de 35-jarige Nederlandse hoofdverdachte van de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway in 2005, zal na zijn proces in de Verenigde Staten weer uitgeleverd worden aan Peru. Dat valt te lezen in een gerechtelijke uitspraak van het Hooggerechtshof van Peru, zo meldt het Amerikaanse persbureau Associated Press vrijdag.