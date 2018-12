Arts duwt ex van klif en houdt haar Facebook bij om verdenking te voorkomen

Chirurg Dharmendra Pratap Singh en twee handlangers, Pramod Kumar Singh en Deshdeepak Nishad, zijn afgelopen weekend opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van Rakhi Srivastava, schrijft de Times of India. In eerste instantie werd haar tweede man, Manish Sinha, gezien als verdachte nadat de vrouw in juni verdween na een trip naar Nepal. Sinha keerde wel terug naar hun huis in India. Toen bleek dat Rakhi's ex-man Singh ten tijde van de reis ook in Nepal aanwezig was, verlegde de politie de aandacht naar hem.