Arts weigert megadikke golden retriever in te laten slapen, nieuw baasje redt zijn leven

Golden retriever Kai was zo ernstig overvoed dat hij maar liefst 78 kilo woog. Véél meer dan een golden retriever normaal moet wegen. De viervoeter kon niet meer normaal bewegen, laat staan lopen of spelen. En dus besloten zijn baasjes hem naar de dierenarts te brengen voor een spuitje. De arts weigerde en bracht Kai naar een opvangcentrum. Daar werd de dikke loebas geadopteerd door een vrouw. ,,Kai werd in maart 2018 in een kleine lokale dierenopvang binnengebracht’’, vertelt de Canadese Pam Heggie aan het dierentijdschrift Bored Panda . ,,Hij was daar beland nadat een dierenarts had geweigerd in te gaan op het verzoek van zijn oorspronkelijke baasjes om hem te laten inslapen, omdat hij zo obees was. Eerst was ik pleegouder voor hem, maar eind dat jaar werd hij officieel lid van ons gezin. Nu weegt hij 31 kilo en is hij gezond en actief.’’

,,Toen ik Kai voor het eerst zag, kon ik niet geloven hoe dik hij was”, vervolgt Pam. ,,Hij had moeite met alles en zat de hele tijd te hijgen. We moesten hem de trap opdragen en hem in en uit de auto krijgen was telkens weer een monsterklus. Ik moet eerlijk zeggen dat ik toen altijd bang was dat ik ’s morgens wakker zou worden en dat hij gewoon in zijn slaap zou gestorven zijn.’’



Dringend tijd voor actie dus. ,,Eerst begonnen we met watertherapie, want Kai liep erg mank en ik was bang voor zijn gewrichten met al dat gewicht. Eén keer per week en zes weken lang gingen we met hem naar een dierenkliniek met een speciale waterloopband. Dat hielp hem echt met zijn uithoudingsvermogen. En dan gingen we naar het hondenpark. Elke dag maakten we een wandeling. Eerst kort, daarna steeds langer en langer.’’



Edmonton in Alberta, waar Pam woont, heeft heel koude winters. ,,Maar we misten nooit een dag’’, zegt ze. ,,Nooit.’’ Daarnaast werd Kai op een strikt dieet gezet.



