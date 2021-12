Artsen: Georgische ex-president Saakasjvili lijdt aan neurologische stoornissen na foltering

VIDEO Verdachte aanstich­ter van brand met tientallen doden in Japan zelf ernstig gewond

De Japanse autoriteiten verdenken een 61-jarige man van het aansteken van de dodelijke brand in de stad Osaka, schrijft omroep NHK. Bij de brand in een kantoorgebouw kwamen gisteren 24 mensen om het leven en raakten vier anderen gewond. De verdachte ligt volgens ingewijden in kritieke toestand in het ziekenhuis.

18 december