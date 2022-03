Artsen zonder Grenzen: medische hulp naar Oekraïne ‘grote logistieke uitdaging’

Extra kwetsbaar zijn ouderen, vaak met chronische aandoeningen, en mensen die op afgelegen plekken wonen, zegt teamleider Steffie Konijn die zich voor Artsen Zonder Grenzen vanuit Amsterdam bezighoudt met de logistiek rond het versturen van hulpgoederen.

Met name in het oosten van Oekraïne hebben sommige ziekenhuizen een tekort aan essentiële benodigdheden, waaronder EHBO-kits, aldus Konijn. Ook hebben enkele ziekenhuizen schade opgelopen. ,,We hebben kleine teams ter plaatse die de behoefte evalueren. We onderzoeken hoe we ziekenhuizen kunnen voorzien van benodigdheden.”

Want de noden zijn na ruim twee weken oorlog al enorm divers. Ondanks de vele risico’s kunnen of willen veel Oekraïense ouderen hun huis niet verlaten. Sommigen van hen kunnen nergens anders heen. Niet alleen baart deze kwetsbare groep zorgen, ook het aantal oorlogsgewonden loopt snel op.

Daarnaast zijn er mensen met chronische ziekten die ook in de problemen komen als ze bijvoorbeeld hun insuline niet meer kunnen krijgen, aldus Konijn. ,,We proberen heel diverse pakketten af te leveren die een maand lang medische zorg voor duizend mensen bevatten. En daar zit dus van alles bij. Van medicijnen tot uiteenlopend medisch materiaal. Van pleisters tot gesteriliseerde operatiekleding. Ook mondkapjes voor corona sturen we, al hebben die nu geen prioriteit.”

Trein

Vorig weekend is de eerste zending met 120 kubieke meter medisch materiaal door Artsen Zonder Grenzen afgeleverd in Oekraïne, net over de grens en vervolgens werd alles met een trein naar Kiev gereden. Het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid distribueerde de pakketten bij ziekenhuizen in de omgeving. In Polen staat inmiddels tweede zending klaar, aldus Konijn. Er zijn ook traumakits gedoneerd aan ziekenhuizen in de zwaar bevochten stad Marioepol in het zuiden.

Konijn: ,,Het blijft lastig om spullen de grens over te krijgen. Vind maar chauffeurs aan de Pools-Oekraïense grens. Transportbedrijven durven het soms niet te riskeren want de situatie verandert snel. De weg naar ons magazijn in Lviv was een redelijk veilige route maar ook die route verandert nu snel. Gelukkig vinden we toch steeds mensen die wel wilden rijden. Dat zijn vaak bevlogen mensen die willen helpen. We hebben ze geen exorbitante bedragen betaald.”