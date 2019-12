As van Dennis (19) gestolen, ouders wilden hem morgen in zee uitstrooien

VIDEO Moeder ziet kinderen én echtgenoot verdrinken in resort en neemt advocaat: ‘Fout in zwembad’

14:30 Het familiedrama op een vakantieresort in Spanje dat op kerstavond het leven van een vader en twee van zijn kinderen eiste, was het gevolg van een fout in het zwembad. Dat laat Olubunmi Diya, de moeder van het gezin, in een openbare verklaring weten. Ze ontkent met grote stelligheid de berichten in de media dat haar echtgenoot en kinderen niet konden zwemmen en heeft een advocaat in de arm genomen die de zaak verder gaat onderzoeken.